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تجديد حبس ساقطتين تمارسان الجنس بزواج المسيار مقابل 2000 جنيه فى الليلة

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تجديد حبس ساقطتين تمارسان الجنس بزواج المسيار مقابل 2000 جنيه فى الليلة تجديد حبس ساقطتين تمارسان الجنس بزواج المسيار مقابل 2000 جنيه فى الليلة
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس ساقطتين، 15 يوما، بعد أن قامتا بإنشاء صفحة على "فيس بوك" لدعوة راغبى المتعة لممارسة الجنس عن طريق زواج المسيار والزواج العرفى بالعجوزة.

تلقى اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة العامة للأداب، إخطاراً بقيام "صافى و" بإنشاء صفحة على فيس بوك، للتعارف وعرض زواج المسيار والعرفى مقابل 2000 جنيه فى الليلة، وإعلانهما عن وجود فتيات ساقطات برفقتهما لممارسة الجنس الجماعى أو الفردى حسب طلب راغبى المتعة الحرام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد صلاح من جمع التحريات، والتى أكدت صحة المعلومات، وتبين أن المتهمتين تتخذان شقة بمنطقة العجوزة وكرا لممارسة نشاطهما واستقبال راغبى المتعة الحرام وزواج المسيار.

تحركت قوة ضمت برئاسة العميد أشرف كسبة والمقدم محمد الزغبى والمقدم أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار، وتم ضبط المتهمتين داخل الشقة، وبتفتيشها تبين وجود العديد من عقود الزواج العرفى الخاص ومواد جنسية ومبلغ 500 جنيه وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمتين أمام المستشار هادى عزب رئيس نيابة العجوزة، اعترفتا بما هو منسوب إليهما، بجذب راغبى المتعة الحرام من الأثرياء والاتفاق معهم على الزواج مقابل 7 ألاف جنيه لمدة أسبوع و2000 جنية فى الليلة، وأنهما تزوجتا 52 رجل عن طريق المسيار والعرفى لمدة يومين، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإرسال المتهمتان للنيابة.
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