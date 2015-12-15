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حجز 5 "أحداث" لاتهامهم باغتصاب فتاة فى مصر القديمة حتى وصول تحريات المباحث

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حجز 5 "أحداث" لاتهامهم باغتصاب فتاة فى مصر القديمة حتى وصول تحريات المباحث حجز 5 "أحداث" لاتهامهم باغتصاب فتاة فى مصر القديمة حتى وصول تحريات المباحث
أمرت نيابة القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، اليوم، الثلاثاء، بحجز 5 متهمين لم يتجاوزوا السن القانونى "أحداث"، على ذمة تحريات المباحث، لاتهامهم بهتك عرض واغتصاب فتاة 18 سنة بمنطقة مصر القديمة، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة .

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لم يتجاوزوا السن القانونى وكلهم أحداث، وبمواجهتهم بما جاء فى أقوال الفتاة من قيامهم بالتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها، أنكروا الواقعة .

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من "م.ه"، فتاة 18 سنة، يفيد بقيام 5 أشخاص بالتعدى عليها واغتصابها، وعقب تقنين الإجراءات، وعمل عدد من الأكمنة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، وبمواجهتهم نفوا ارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر لإثباتها، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات معهم، التى أمرت بما سبق.

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مصر 365

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