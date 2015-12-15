تعرف أكثر على الفوركس.. وكيف تبدأ أول عملية تداول

إذا سمعت يوماً عن الفوركس كمصطلح عابر، ولم تتفهم جيداً معناه فقد حان الوقت لتتعرف أكثر عن الفوركس خاصة إذا كنت من الراغبين في تحقيق الأرباح بطريقة بسيطة، فالفوركس هو اختصار لصرف العملات الأجنبية، أو تجارة العملات الأجنبية، فهو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول أكثر من 3 تريليون دولار يومياً، و يقوم هذا السوق على أساس التداول في العملات العالمية.

ويعتمد الفوركس على المضاربة على سعر الصرف أو سعر العملة الوطنية، كمستثمر يتداول الأسهم والسلع والسندات الحكومية أو سندات الشركات, وفي سوق الفوركس يمكن للمستثمر أيضاً أن يجري تخمينات مطّلعة على تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وتتكون أسواق الفوركس العالمية من عملات كل بلد, ويتم التداول عليها 24 ساعة في اليوم, 5 أيام في الأسبوع، ويمكن لمتداولي الفوركس العمل من أي مكان في العالم, حتى من المنزل، حتى إذا لم يمتلك حاسوباً أو انترنت، فالهاتف الجوال يفي بالغرض من خلال مكالمات للإطلاع على أدوات السوق وأزواج العملات والاستماع إلى رأي شركة الوساطة التي تعمل معها، بعد أن تختارها بعناية ببحث بسيط عن الأفضل منهم وأصحاب الخبرة الفائقة في مجال الفوركس ومن لديهم نتائج ملموسة وأرباح ثابتة نجحوا في تحقيقها مع عملائهم من المتداولين.

يجتذب الفوركس المستثمرين ذوي الخبرة بالأسواق المالية العالمية وأصحاب المهارة العالية نظراً لنسبة المخاطرة التي لا يمكن إغفالها في سوق الفوركس، لكن في ظل المناخ الاقتصادي الحالي لجأ أصحاب الأموال إلى الفوركس لأنه يمتلك الكثير من المزايا عن غيره من الاستثمارات، في سوق الفوركس يمكن للمستثمر أن يحصل على رافعة مالية حيث أن هذا الأسلوب غير متوفر في معظم الاستثمارات الأخرى.

وقبل البدء في أول عملية تداول يجب أن تمتلك حساب تجريبي لتختبر قدرتك على التداول، وإذا نجحت في جني الأرباح تحول الحساب التجريبي إلى حساب حقيقي ، والأمر بسيط للغاية فالفوركس يعتمد على الشراء والبيع ولكن في الوقت الصحيح، فتقوم بشراء عملة عندما يكون سعرها منخفضاً, وتبيعها عندما يصبح سعرها عالياً وتأخذ الربح. كما يمكنك تحقيق الأرباح ببيعها بالسعر العالي وشرائها بالسعر المنخفض, و يتطلب الأمر بعض الوقت والممارسة لمعرفة كيفية التنبؤ بتقلبات قيم العملات ولتصبح ناجحاً في مجال تداول الفوركس.

ولكي تكون متداولاً ذات خبرة عليك أن تتعرف على العديد من المؤشرات التي تؤثر على سعر عملة معينة فيما يتعلق بقيمتها أمام العملات الأخرى، بدءاً من التوقعات الاقتصادية الوطنية وصولاً إلى التغيرات السياسية, متداول الفوركس الناجح يتعلم كيفية قراءة هذه المؤشرات.

أكثر الأوقات نشاطاً هي أوقات افتتاح السوق الأمريكي وإغلاق السوق الأوروبي, والذي يتم يومياً بين الساعة 13:00 و 17:00 بتوقيت GMT، وتتحرك الأسعار هبوطاً وارتفاعاً بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة, مما يخلق فرصاً, ومخاطر أيضاً.

أما عن طريقة التداول في الفوركس فتشبه عملية المقايضة التي كانت تتم في الماضي قبل اختراع العملات، فالتداول يتم عن طريق تداول عملية مقابل أخرى من أزواج العملات مثل زوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني، زوج اليورو/ الين الياباني، زوج الدولار الكندي/ الدولار الأمريكي.

أول عملية تداول في الفوركس تكون صعبة ونسبة الخطورة فيها بالغة ولهذا يجب أن يلجأ المتداول المبتدئ إلى قراءة التحليل الفني للعملات، واختيار سوق منظم للعملات، فطبيعة الأسواق المالية الغير منظمة تعد أرضاً خصبة للخيال، الذي قد يكون ذو تأثير سلبي على المشاركين في هذا المجال.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads