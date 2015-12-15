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محافظ المنيا يوافق على تشغيل مكتب بريد قرية الإسماعيلية

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محافظ المنيا يوافق على تشغيل مكتب بريد قرية الإسماعيلية محافظ المنيا يوافق على تشغيل مكتب بريد قرية الإسماعيلية
وجه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببدء تشغيل مكتب بريد قرية الإسماعيلية التابع لمركز ومدينة المنيا وذلك استجابة لمطلب اهالى القرية لرفع المعاناة والمشقة التي يواجهها أصحاب المعاشات وكبار السن أثناء صرف معاشاتهم .

كما كلف المحافظ السكرتير العام و رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة مع هيئة البريد حتى يتم تشغيل المكتب للتيسير على المواطنين وضماناً لراحتهم .

يذكر إن أهالى القرية قاموا بشراء مساحة أرض تبلغ 90 م2 داخل الحيز العمراني بالقرية وقاموا ببناء مكتب بريد على هذه المساحة بالمواصفات المطلوبة حيث ان القرية يوجد بها عدد كبير من أصحاب المعاشات وكبار السن ولا يوجد بها مكتب للبريد و اقرب مكتب للبريد يبعد عن القرية بمسافة 7 كيلومتر.

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مصر 365