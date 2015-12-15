توصيل الغاز الطبيعى لـ 114 ألف وحدة سكنية و116 مخبز بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، على توصيل الغاز الطبيعي لـ 114 ألف وحدة سكنية و116 مخبز.

انتهاء تنفيذ التعدية الخاصة بالغاز الطبيعي بقرية منقباد بالاضافة الى تدفيع الغاز لمحطة الغاز المغذية لقرية منقباد والانتهاء ايضا من تنفيذ التعدية الرئيسية لمساكن الفتح واستمرار أعمال استكمال تنفيذ الخط الرئيسي المغذي لمدينة أبنوب.

وقال الدسوقي في تصريحات صحفية ان اجمالي المواطنين الذين تعمل لديهم خدمة الغاز الطبيعي بمدينة أسيوط وقرية درنكة حتي شهر أكتوبر بلغ ما يقارب 500 الف مواطن ممثلين في حوالي 113 الف و819 عميل لدى الشركة بالاضافة الي توصيل الغاز لحوالي 403 عميل بالمحال التجارية والمطاعم والفنادق بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط ان الحكومة مهتمة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين وتعمل على تيسير احتياجاتهم من البنية الاساسية لافتا الى ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذه المشروعات وضمان وصول افضل الخدمات للمواطنين وذلك من اجل التخفيف من معاناة المواطنين فى الحصول على اسطوانات الغاز في فترات الازمة وخاصة في الشتاء.

وأوضح ان اجمالي الوحدات السكنية علي مستوي المحافظة والمقرر توصيل الغاز الطبيعي لها حوالي 114 الف و844 وحدة سكنيه و116 مخبز.

وأضاف المهندس ياسر الدسوقي انه جاري استكمال اعمال التصميم الخاصة بمحطة ديروط كما انه جاري طرح مناقصة أعمال التعديات الخاصة بمدينة ديروط كما انه تم الانتهاء من دراسة توصيل الغاز لمدينة أسيوط الجديدة والتنسيق بخصوص تنفيذ محطة تمويل سيارات بالغاز الطبيعي.

وأضاف المحافظ ان بعض المصانع تم توصيل الغاز الطبيعي لها في المحافظة حيث تم تدفيع الغاز الي المحطة الرئيسية المغذية لمصنع الاسمدة والانتهاء من تنفيذ الاختبارات اللازمة لاعمال الخط المغذي له.

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