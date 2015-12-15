ضبط 5 ذئاب بشرية اختطفوا قاصرا لاغتصابها وتصويرها بالوادى الجديد

نجحت قوة شرطة من مباحث الوادى الجديد ومباحث مركز شرطة الفرافرة بقيادة العميد عصام مهنى، رئيس مباحث المديرية والرائد عمرو حشاد، رئيس مباحث الفرافرة، فى ضبط 5 ذئاب بشرية اختطفوا فتاة قاصر وحاولوا اغتصابها وقاموا بتصويرها بقصد ابتزازها، حيث تقدمت الفتاة ببلاغ لمركز شرطة الفرافرة، وتم تحرير المحضر رقم 974 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م، حيث تشكلت قوة من مباحث مركز شرطة الفرافرة، وتم ضبط الأشخاص الخمسة وتحريز الفيديو، الذى تم تصويره للفتاه وأحيل المحضر النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وتلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا يفيد بضبط 5 مزارعين بقرية أبو الهول بالفرافرة قاموا باستدراج فتاة قاصر 14 سنة وقاموا بتصويرها شبه عارية بعد تهديدها بالقتل بقصد على ممارسة الرذيلة.

كشفت تحريات المباحث ومحضر الواقعة أن كلا من "م. أ" 23 سنة عاطل و"م. ن" 21 سنة مزارع و"أ. ى" 27 سنة عاطل و"ح. أ" 20 سنة عاطل و"م. أ" 20 سنة مزارع وجميعهم من خارج مركز الفرافرة ومقيمون بقرية أبو الهول، قد قاموا بإجبار الفتاة على خلع ملابسها وتصويرها بقصد ابتزازها وإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم، وهو ما رفضته الفتاة، ولم يتمكنوا من اغتصابها ولاذوا بالفرار.

وقامت الفتاة بتحرير محضر ضدهم، وتمكنت قوات الشرطة من ضبطهم وتحريز هواتفهم المحمولة وعليها الفيديو الذى تم تصويره، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.