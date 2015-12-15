مدرب بايرن السابق: ما فعله جوارديولا يجعلني أتوقع رحيله

يعتقد أوتمار هيتزفيلد مدرب بايرن ميونيخ السابق أن جوسيب جوارديولا قائد النادي الحالي سيرحل نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع بطل ألمانيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب المدرب الإسباني من الرحيل عن الفريق البافاري وأنه سيتولى تدريب سيتي الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض مدرب برشلونة السابق الموسم الثالث على التوالي مع بايرن وكان قد أجل محادثات التجديد إلى الشهر الحالي بالاتفاق مع الإدارة.

وقال هيتزفيلد الذي قاد بايرن للقب دوري أبطال أوروبا عام 2001 لصحيفة بليك السويسرية:"أعتقد أنه سيرحل عن بايرن لأن سيتي يستطيع منحه نقودا أكثر بالنظر إلى إمكانيات النادي".

وأضاف "لا يوجد مبرر لتأجيل التجديد حتى ديسمبر فليس هناك بطولات ستحسم في هذا الشهر".