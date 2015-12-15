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محكمة سودانية تطلق سراح 25 متهما بالردة

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محكمة سودانية تطلق سراح 25 متهما بالردة محكمة سودانية تطلق سراح 25 متهما بالردة

قررت محكمة جنايات السودان الإفراج عن 25 متهما بالردة بالضمان المالى، حيث أكدت المحكمة أن المتهمين لا يشكلون خطرا على الأمن العام والاستقرار بالبلاد.

وقالت المحكمة السودانية- وفقا لصحيفة "اليوم التالى" الصادرة بالخرطوم الثلاثاء- أنه تقرر مثول المتهمين مجددا أمام محكمة الجنايات بالخرطوم، فى جلسة حددتها مطلع يناير المقبل، لسماع شهود الدفاع، بعد أن وجهت إليهم تهمة الردة لمخالفتهم الشريعة الإسلامية وإقامتهم الصلاة بدون أذان، وصلاة الجمعة أربع ركعات، وغيرها من الأمور المتعلقة بشعائر العبادة.

وكانت الشرطة السودانية قد ألقت القبض على المتهمين مؤخرا أثناء إقامتهم ندوة فى إحدى المناطق بجنوب الخرطوم.
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