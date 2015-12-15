متفرحيش إنه يفضل معاكى كتير.. طلاء الأظافر الدائم يعرضك لسرطان الجلد

أضرار طلاء الأظافر الدائم

فى السنوات الأخيرة انتشر بين النساء استخدام وسيلة تجميلية جديدة للأظافر وهى طلاء الأظافر الدائم، وتعتمد تلك الطريقة على ثقل الأظافر بمادة جيلاتينية سميكة تشبه الظافر(الاكليريك)، وتستمر لفترة طويلة نسبيا قد تمتد لشهر كامل أو أكثر فى بعض الأحيان.>عن أضرار استخدام طلاء الأظافر الدائم يقول د. محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية وجراحات الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، أن تلك الوسيلة التجميلية تسبب ترقرق الأظافر، بالإضافة إلى التقشير والتكسير والهشاشة، كما أن تلك المادة المستخدمة تخفى الاصابة بأمراض الاظافر.

كما أن ترك طلاء الأظافر لفترات طويلة ليست فكرة جيدة لأن الشخص لا يستطيع أن يرى ماذا يحدث أسفل الطلاء.

يوضح الساعى أن النساء اللاتى يستخدمن جل طلاء الأظافر بشكل متكرر يجب أن يعلمن جيدا أن الأشعة فوق البنفسجية التى تستخدم لمعالجة الجل هى من عوامل الإصابة بسرطان الجلد كما أن التلف الضوئى الناتج من استخدام الأشعة فوق البنفسجية قد يسبب تغيرات تجميلية فى الجلد المحيط للأظافر.

نصائح قبل طلاء الأظافر

>للحد من الأضرار الناتجة عن طلاء الأظافر ينصح الساعى باتباع الآتى:

- الانتباه الدائم إلى الأظافر وإعطائهم الفرصة للنمو والإصلاح، واستخدام جل طلاء الأظافر فى المناسبات فقط لتقليل الإصابة بالمشاكل المترتبة عليه.

>- عند وضع جل طلاء الأظافر ينصح باستخدام واقٍ للشمس على اليدين لتجنب مشاكل التلف الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية خلال عملية المعالجة.

>- الانتباه إلى عدم ملامسة أو إبعاد الطبقة الجلدية، مما قد يزيد من احتمال الإصابة بالالتهابات والعدوى وجفاف الأظافر.

>- استخدام طلاء الأظافر التقليدى بدلا من الجل فى حال وجود مشاكل متكررة فى الأظافر أو وجود حساسية للاسيتون.

>- إعادة ترطيب الأظافر عدة مرات فى اليوم باستخدام منتجات مرطبة لمقاومة هشاشة وترقرق الأظافر.

>- عند إزالة جل طلاء الأظافر ينصح بعدم ملامسة الاسيتون لباقى الإصبع أو اليد، وتركيزه فقط على الأظافر وهذا يساعد فى منع تهيج الجلد.