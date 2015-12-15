دراسة: تثبيت موعد الغذاء والرياضة يكافح أمراض المفاصل

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية، حيث أشارت أن ممارسة الرياضة وتناول الطعام فى مواعيد ثابتة يومياً يساهم فى مكافحة الإصابة بالتهابات المفاصل، أحد الأمراض الخطيرة التى تنتشر بشكل ملحوظ بين كبار السن، وكما يتعرض لها قطاع كبير من الشباب.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن ممارسة الرياضة بانتظام يومياً وتحديد مواعيد ثابتة للوجبات الغذائية يساهم فى تعزيز عمل الساعات البيولوجية الدقيقة الموجودة داخل مفاصلنا، لافتين أن كل ساعة بيولوجية تحتوى على آلاف الجينات كى تحافظ على الغضاريف فى أفضل صحة وتساهم فى تقويتها، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض المفاصل.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Clinical Investigation"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

وأوصى الباحثون بتحديد ميعاد ثابت لممارسة الأنشطة البدنية، والأمر نفسه بالنسبة للطعام للتمتع بمفاصل سليمة وقوية.