أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: تثبيت موعد الغذاء والرياضة يكافح أمراض المفاصل

Google+ Print
دراسة: تثبيت موعد الغذاء والرياضة يكافح أمراض المفاصل دراسة: تثبيت موعد الغذاء والرياضة يكافح أمراض المفاصل
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية، حيث أشارت أن ممارسة الرياضة وتناول الطعام فى مواعيد ثابتة يومياً يساهم فى مكافحة الإصابة بالتهابات المفاصل، أحد الأمراض الخطيرة التى تنتشر بشكل ملحوظ بين كبار السن، وكما يتعرض لها قطاع كبير من الشباب.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن ممارسة الرياضة بانتظام يومياً وتحديد مواعيد ثابتة للوجبات الغذائية يساهم فى تعزيز عمل الساعات البيولوجية الدقيقة الموجودة داخل مفاصلنا، لافتين أن كل ساعة بيولوجية تحتوى على آلاف الجينات كى تحافظ على الغضاريف فى أفضل صحة وتساهم فى تقويتها، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض المفاصل.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Clinical Investigation"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

وأوصى الباحثون بتحديد ميعاد ثابت لممارسة الأنشطة البدنية، والأمر نفسه بالنسبة للطعام للتمتع بمفاصل سليمة وقوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365