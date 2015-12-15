السجن 5سنوات لـ 16متهمًا و3سنوات لآخر في «خلية طلاب جامعة حلوان»

قضت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحبس 16 متهمًا لمدة خمس سنوات، و ثلاث سنوات لآخر، ينتمون لحركة “طلاب ضد الإنقلاب” بجامعة حلوان والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية طلاب جامعة حلوان”.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني وبسكرتارية ماهر الشويري.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.