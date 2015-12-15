أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المتمردون الماويون في الفلبين يعلنون هدنة بمناسبة عيد الميلاد

Google+ Print
المتمردون الماويون في الفلبين يعلنون هدنة بمناسبة عيد الميلاد المتمردون الماويون في الفلبين يعلنون هدنة بمناسبة عيد الميلاد

أرشيفية

أعلن المتمردون الماويون بالفلبين يوم الثلاثاء وقفًا لإطلاق النار مدته 12 يوما بمناسبة عيد الميلاد وطلبوا من وحداتهم وقف الهجمات على الأهداف العسكرية والشركات العاملة في القطاعات المختلفة.

وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 40 ألف شخص وأوقف النمو في مناطق الريف الغنية بالموارد. وينشط جيش الشعب الجديد الجناح المسلح للحزب الشيوعي في المناطق الشرقية والجنوبية في الأساس.

وبحسب رويترز قال كبير مفاوضي المتمردين لويس جالاندوني في بيان نشر على موقعهم الإلكتروني إن وقف إطلاق النار من جانب واحد سيستمر من 23 ديسمبر  إلى الثاني من يناير كانون الثاني.

وقال جالاندوني وهو قس كاثوليكي سابق عمل في هولندا “أمر وقف إطلاق النار هذا صدر تضامنا مع شعب الفلبين الذي اعتاد الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.”

وأضاف أن الهدنة ستسمح للمتمردين أيضا بالاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الحزب الشيوعي في الفلبين. ويخوض الحزب حرب عصابات منذ 45 عاما للإطاحة بنظام الحكم.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا