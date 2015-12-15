أخبار عاجلة

الحبس 3 سنوات لصاحب شركة أونست لاتهامه بالنصب على المواطنين -
ليلة سقوط "أم سيف".. اتخذت شقة بالدقي وكرًا للدعارة -
تأجيل محاكمة الفنانة عبير الشرقاوي في اتهامها بسب وقذف طليقها لـ29 أبريل -
دفاع "مرسي" يستعين بآراء رئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور لنفي تهمة إهانة القضاة -
وكيل المحامين: حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار النقابة بشروط العضوية "منعدم" -
13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية -
بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين -
بالصور.. النمنم ونصر يفتتحان معرض دسوق للكتاب -
زاخاروفا: الضربة الأمريكية لا علاقة لها بمعرفة حقيقة استخدام الكيماوي في سوريا -
بعد أتوبيس المنيب.. ضحايا أخرين على «المحور» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كلينتون تدعو إلى تسهيل إجراءات التجنيس في الولايات المتحدة

Google+ Print
كلينتون تدعو إلى تسهيل إجراءات التجنيس في الولايات المتحدة كلينتون تدعو إلى تسهيل إجراءات التجنيس في الولايات المتحدة

كلينتون

دعت هيلاري كلينتون -المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة الأمريكية- إلى تسهيل حصول المهاجرين على الجنسية الأمريكية عبر تخفيف المستحقات المالية المرتبطة بالتجنس وغيرها من الإصلاحات الخاصة بالهجرة.

كررت كلينتون دعواتها إلى وضع مسار واضح لنيل الجنسية وإنهاء احتجاز العائلات وإقفال مراكز الاحتجاز الخاصة مما يشير إلى جهود الحزب الديمقراطي والمشاركين في السباق الرئاسي لكسب ود الناخبين الأمريكيين من أصل لاتيني الذين تنمو أعدادهم باضطراد.

وقالت كلينتون في نيويورك في مؤتمر عن دمج المهاجرين في المجتمع الأمريكي “لا أريد لأي شخص يمكن أن يصبح مواطنًا أن يفقد تلك الفرصة.”

وأشارت كلينتون إلى أنها ستعمل لتوسيع نطاق الإعفاءات المالية للأشخاص الذين يتطلعون لأن يصبحوا مواطنين أمريكيين فضلًا عن زيادة إمكانية المشاركة في برامج لغوية لتحسين المعرفة بالإنجليزية.

وتتنافس وزيرة الخارجية السابقة مع سناتور ولاية فيرمونت بيرني ساندرز على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويتوقع أن يلقي ساندرز يوم الثلاثاء خطابًا في المناسبة عينها وهي المؤتمر الوطني لدمج المهاجرين.

وقوطعت كلينتون يوم يوم الاثنين مرات عديدة من محتجين قالوا إن قوانين الهجرة الحالية تستبعد أو لا تفعل ما يكفي لفئات كثيرة مثل المثليين والمتحولين جنسيًا.

ويتوقع أن تشارك كلينتون وساندرز وحاكم ولاية ماريلاند مارتن أومالي في مناظرة لمرشحي الحزب الديمقراطي يوم السبت في ولاية نيوهامبشير.

وتفوق كلينتون ساندرز حظا للفوز بترشيح حزبها ونالت نسبة تأييد بلغت 47 في المئة مقابل 26 في المئة لساندرز وفقا لاستطلاع استمر خمسة أيام أجرته رويترز/إيبسوس في 11 ديسمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا