مقتل 15 مدنيا فى ضربات جوية باليمن قبل ساعات من بدء الهدنة

قال سكان أن الضربات الجوية التى يشنها التحالف العربى مستهدفا قوات الحوثى باليمن تسببت فى مقتل 15 مدنيا على الأقل الليلة الماضية قبل ساعات من بدء وقف لإطلاق النار تمهيدا لمحادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة فى سويسرا.

وذكر السكان أن الطائرات شنت غارتين على قرية بنى الحداد فى محافظة حجة الشمالية على حدود السعودية مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وجرح 20 آخرين. وقالوا أن مواطنين لفظا أنفاسهما الأخيرة بينما كان المسعفون يحاولون نقلهما للمستشفى.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية للتعليق لكن التحالف يقول أنه لا يستهدف المدنيين.

وقال التحالف أن وقف إطلاق النار الذى طلبه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لتسهيل محادثات السلام المزمعة فى سويسرا سيبدأ الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى (0900 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء.

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