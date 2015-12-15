الجيش اليمنى يستعيد مواقع عسكرية بمنطقة مجزر شمال مأرب

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، بأن الجيش الوطنى اليمنى مدعومًا بعناصر المقاومة الشعبية استعاد عددًا من المواقع العسكرية بمنطقة "مجزر" شمال مأرب، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء سريان وقف إطلاق النار بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية المدعومين بقوات التحالف العربى من جهة، وبين ميليشيات الحوثيين وصالح من جهة أخرى، فى جميع جبهات القتال فى اليمن تنفيذا لطلب الأمم المتحدة لإتاحة الفرصة لنجاح المشاورات بين الجانبين التى تبدأ فى سويسرا فى وقت لاحق اليوم بعيدا عن وسائل الإعلام لإيجاد حل للأزمة اليمنية الحالية.

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