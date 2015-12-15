أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اليمنى يستعيد مواقع عسكرية بمنطقة مجزر شمال مأرب

Google+ Print
الجيش اليمنى يستعيد مواقع عسكرية بمنطقة مجزر شمال مأرب الجيش اليمنى يستعيد مواقع عسكرية بمنطقة مجزر شمال مأرب
أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، بأن الجيش الوطنى اليمنى مدعومًا بعناصر المقاومة الشعبية استعاد عددًا من المواقع العسكرية بمنطقة "مجزر" شمال مأرب، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء سريان وقف إطلاق النار بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية المدعومين بقوات التحالف العربى من جهة، وبين ميليشيات الحوثيين وصالح من جهة أخرى، فى جميع جبهات القتال فى اليمن تنفيذا لطلب الأمم المتحدة لإتاحة الفرصة لنجاح المشاورات بين الجانبين التى تبدأ فى سويسرا فى وقت لاحق اليوم بعيدا عن وسائل الإعلام لإيجاد حل للأزمة اليمنية الحالية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365