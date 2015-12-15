الموندو: تشكيل حكومة وطنية فى ليبيا الخطوة الأهم للقضاء على داعش

قالت صحيفة الموندو أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا الخطوة الأولى والأهم للقضاء على تنظيم داعش الإرهابى، مشيرة إلى أن فى مؤتمر روما حول ليبيا دعت القوى الغربية لوقف إطلاق النار لتمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك وسط وعود بتقديم الدعم السياسى والاقتصادى والأمنى لذلك البلد المتمزق على أيدى الحرب الأهلية والإرهاب.

ونجح أول مؤتمر دولى بشأن ليبيا فى وضع خطة طريق لـ18 شهرا قادمين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والذى سيكون غدا الأربعاء فى المغرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه، وأضاف كيرى متحدثا إلى الصحفيين أن معظم ممثلى الحكومة المعترف بها دوليا فى ليبيا والحكومة المنافسة "اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية".

واجتمعت 17 دولة فى روما لإعطاء دفعة أخيرة لمفاوضات تقودها الأمم المتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة فى ليبيا، وجمع المؤتمر تحت رئاسة وزير الخارجية الايطالى باولو جينتيلونى ونظيره الأمريكى جون كيرى، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء ومسئولين من 18 دولة عربية وأوروبية بينهم نائب وزير الخارجية الروسى غينادى غاتيلوف.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية فى إسبانيا إجناسيو يبانيث الذى حضر أيضا المؤتمر على التعاون الكامل من إسبانيا لليبيا.



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