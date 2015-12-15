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كوريا الشمالية: العنصرية في أمريكا لا تؤهلها للحديث عن حقوق الإنسان

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كوريا الشمالية: العنصرية في أمريكا لا تؤهلها للحديث عن حقوق الإنسان كوريا الشمالية: العنصرية في أمريكا لا تؤهلها للحديث عن حقوق الإنسان

زعيم كوريا الشمالية

هاجمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة مؤكدة أنه ليس لها الحق في الحديث في مسألة حقوق الإنسان.

وأضافت كوريا الشمالية عبر مقالة نشرت في صحيفة “رودونج شينمون” الرسمية التابعة لحزب العمال الشيوعي الحاكم في البلاد أن الولايات المتحدة تتصرف وكأنها “الحاكم الأوحد لحقوق الإنسان في العالم”.

وأكدت الصحيفة أن العنصرية في الولايات المتحدة من ضد السود لا تزال قائمة، وأن العديد من الأمريكيين يعانون في البحث عن فرصة عمل، إضافة إلى انتشار الإدمان والقتل، وأن تلك المعدلات في تزايد وأنها شتؤدي لانفجار داخل المجتمع الأمريكي.

 

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