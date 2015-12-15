وصول 1381رأس إبل حية ومغادرة 22ألف طن بضائع لميناء الأدبية بالسويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية استقبل السفينة (فرح 1) وعلى متنها ألف و381 رأس إبل حية بوزن 690 طنا قادمة من جيبوتي، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الشحنة قبل السماح بتفريغها.

> وأوضح المتحدث – في تصريح له اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه غادر الميناء السفينة (أو ام اورديوم) وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة، والسفينة (بورسعيد) وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل العبارة (مسرة) وعلى متنها 530 راكبا و37 سيارة و14 شاحنة، والسفينة (نما اكسبريس) وعلى متنها 59 شاحنة و10 ركاب، والسفينة (بوسيدون اكسبريس) وعلى متنها 62 شاحنة و77 راكبا، والسفينة (الحرية) وعلى متنها 23 شاحنة”.

وأشار إلى أن ميناء نويبع استقبل العبارة (آيلة) وعلى متنها 290 راكبا و25 سيارة تصدير، والعبارة (برنسيسة) وعلى متنها 89 راكبا، والسفينة (بريدج) وعلى متنها 34 برادا و15 تريلا.

ا ش ا