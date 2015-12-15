بالصور..جامعتا نيغشيا والقناة تحتفلان بتخريج دفعة من دارسى اللغة العربية

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس رئيس جامعة نيغشيا الصينية ووفد يضم عميد معهد الدراسات العربية وعميد كلية الدراسات العليا ومدير مكتب رئيس الجامعة الصينية، وذلك لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين فى مجال الدراسات العربية والصينية.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات الصينية، مضيفاً أنها تعود بزيادة الخبرات بين الجامعتين، وأن هناك تعاونا وعلاقات تاريخية متميزة، موضحاً أنه تباحث مع رئيس الجامعة الصينية تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات اللغة العربية والصينية، وكذلك فى شتى العلوم كالزراعة والعلوم والطب.

وحضر اللقاء من جامعة القناة الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سيد عبيد مدير مركز اللغة العربية والترجمة بالجامعة .

وخلال اللقاء تم الاتفاق على زيادة التبادل الطلابى بين الجامعتين لتعليم اللغتين العربية والصينية، وكذلك تبادل الأساتذة فى مرحلة الدكتوراه.

وأكد رئيس جامعة نيغشيا الصينية على إعجابه بالمستوى الحضارى التى ظهرت عليه جامعة قناة السويس، مؤكدا ترحيبه بالتعاون مع النهضة التعليمية التى تشهدها جامعة قناة السويس وقدم الشكر لرئيس جامعة قناة السويس على الحفاوة الكبيرة وحسن الاستقبال ومراعاة الطلاب الصينين خلال دراستهم بجامعة قناة السويس.

وأضاف رئيس الجامعة الصينية، أن زيارته تشمل شقين هما متابعة الطلاب الدارسين بجامعة القناة من أبناء جامعة نيغشيا والسبب الآخر هو الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الدارسين الصينيين بجامعة القناة وتمديد اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة قناة السويس، وأن لدى جامعة نيغشيا خبرات فى مجال الطاقة المتجددة ومحاربة التصحر ولديهم تجربة جيدة بدبى بإنشاء مركز الطاقة الجديدة ويأمل فى التعاون فى هذا المجال مع جامعة قناة السويس.

وأبدى الدكتور ممدوح غراب استعداده التام فى زيادة التعاون مع الجانب الصينى فى مجالات الطاقة النظيفة والعلوم والزراعة وألا تقتصر مجالات التعاون فى اللغة العربية والصينية فقط، وقرر تشكيل لجنة من الجامعة للمتابعة والتنفيذ على الفور.

وقام الدكتور غراب بإهداء درع الجامعة لرئيس الجامعة الصينى تقديرا له وللتعاون المشترك، كما قدم رئيس جامعة نيغشيا لوحة فنية صينية للدكتور ممدوح غراب وكتاب يحكى تاريخ فن العمارة الإسلامية بالصين مكتوب باللغة العربية ويدرس بمعهد الدراسات العربية بجامعة نيغشيا.

عقب ذلك أقيمت احتفالية كبرى بمركز الأنشطة الطلابية لتخريج دفعة جديدة للدارسين الوافدين من الطلاب الصينين بالجامعة، وتم منحهم شهادات التخرج من الجامعة وحضرها الوفد الصينى برئاسة رئيس الجامعة الصينية والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سيد عبيد والدكتور عبد الرحيم الكردى والدكتور أسامة سليم ولفيف من أساتذة اللغة العربية بالجامعة والطلاب الصينيون.



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