لقاء مرتقب يجمع محافظ شمال سيناء بالمجموعة البرلمانية

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة شمال سيناء، أن لقاء مرتقبا يجرى التجهيز له بين اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والمجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء سيعقد فى ديوان المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور الجهاز التنفيذى للمحافظة للاستماع للنواب ورؤيتهم وتقديم احتياجات الجهاز التنفيذى التى يحتاج فيها لدعم النواب.

وقال نواب شمال سيناء إنهم تلقوا اتصالا تليفونيا من المحافظ يهنئهم بالفوز، ولم يتلقوا دعوات بمؤتمرات حتى اللحظة.

وكان محافظ شمال سيناء قد غاب عن حفل نظمه النائب جازى سعد احتفالا بفوزه، وبحضور اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، وحضر نائبا عن المحافظ اللواء سامح عيسى السكرتير العام للمحافظة والذى قدم التهنئة باسم المحافظ للنائب.

وتتشكل المجموعة البرلمانية فى شمال سيناء من 6 نواب وهم الدكتور حسام رفاعى، ورحمى بكير، وسلامة الرقيعى، وجازى سعد، وإبراهيم أبوشعيرة، ورمضان سرحان .

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