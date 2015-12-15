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مسئولو "مياه الشرب" بسوهاج يبحثون مشكلات المياه والصرف الصحى بالمنشاة

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مسئولو "مياه الشرب" بسوهاج يبحثون مشكلات المياه والصرف الصحى بالمنشاة مسئولو "مياه الشرب" بسوهاج يبحثون مشكلات المياه والصرف الصحى بالمنشاة
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع مجلس ومدينة المنشاة اجتماع موسع ضم جميع مسئولي المركز لبحث أهم مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بيان له، وأشار إلى أن الاجتماع تناول أسباب ضعف المياه ببعض المناطق بمركز ومدينة المنشاة والتي ترجع إلى زيادة الطلب على مياه الشرب المنتجة وانه جارى تشغيل عدد 3 محطات مياه نقالي لتغذية روافع العيساوية للقضاء على ضعف المياه.

كما أوضح مسئولي مياه الشرب أن ارتفاع قيم فواتير المياه ترجع إلى قيام الشركة بتجميع فواتير استهلاك المياه في فاتورة واحدة وانه يتم احتساب كميات المياه المتأخرة على المشتركين في نفس الفاتورة وان الشركة تقوم باحتساب قيمة استهلاك المياه وفقا للفترة الزمنية التي لم تسدد خالها الفاتورة.

وطالب مسئولي المركز بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي حيث أكد مسئولي مياه سوهاج أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتنفيذ المشروع وانه سيتم استلامه وتشغيله فور الانتهاء من التنفيذ.

وحضر الاجتماع مسئولى الصحة والأبنية التعليمية والإسكان والشئون الاجتماعية والطب البيطرى والرى والزراعة والمعاهد الازهرية والبيئة ورؤساء المجالس القروية.

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مصر 365