بالصور.. استنفار أمنى للجيش والشرطة مع بداية جولة الإعادة بالبحيرة

شهدت اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة بدائرة دمنهور بالبحيرة استعدادات أمنية مكثفة مع بداية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، وقامت قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة برفع حالة الاستعداد والاستنفار الأمنى حول اللجان، حيث تم وضع الحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات والسماح للمواطنين بالمرور.

وقال اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة إنه تم الدفع بـ8 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة والأمن المركزى بالإضافة إلى الاستعانة بـ25 مجموعة قتالية مسلحة بتسليحات متطورة بالاشتراك مع القوات المسلحة لتأمين كل المنشآت الحيوية وجميع الميادين ومحيط اللجان الانتخابية للتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام قد تحدث من قبل الجماعات الإرهابية، لافتا إلى تأمين العملية الانتخابية بجولة الإعادة دون التدخل فى مجرياتها.

وأعلنت محافظة البحيرة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور برئاسة السكرتير العام لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية المؤجلة، وتضم غرفة العمليات فى عضويتها المستشار العسكرى بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم وممثلى مديرية الأمن والنجدة والحماية المدنية ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف وشركتى الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

من جهة أخرى عقدت لجنة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة برئاسة الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اجتماعا طارئا لمتابعة الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية اليوم وغدا بمدينة دمنهور.

وأكد "عثمان" خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات الطبية ومضاعفة النوبتجيات بالاستقبال والطوارئ والتنسيق مع بنك الدم، لتوفير مخزون دم بصفة مستمرة.

ويتنافس فى جولة الإعادة بانتخابات دائرة دمنهور ثمانية مرشحين للفوز بأربعة مقاعد انتخابية وهم:-

>على عبد الواحد عتمان الذى حصل فى الجولة الأولى على 48 ألفا و714 صوتا وسناء أنور برغش والتى حصلت على 46 ألفا و594 صوتا فى الجولة الأولى وهى السيدة الوحيدة التى تشارك فى الجولة الثانية والمعتز بالله على النجار مرشح حزب الوفد والذى حصل على 32 ألفا و286 صوتا فى الجولة الأولى والعقيد عادل عقدة والذى حصل على 30 ألفا و933 صوتا وعادل عبد الوهاب حماد والذى حصل على 30 ألفا 581 صوتا وعصام إبراهيم الفقى والذى حصل على 30 ألفا و36 صوتا ورجل الأعمال عبد الباسط الشرقاوى مرشح حزب السلام الديمقراطى والذى حصل على 26 ألفا و258 صوتا وعبد الرؤوف الطنيخى مرشح حزب مستقبل وطن والذى حصل على 23 ألفا و295 صوتا.

وتعاد الانتخابات بـ4 دوائر هى "مركز ومدينة دمنهور - الرمل - الواسطى - مركز وبندر بنى سويف"، وبإعلان نتيجتها يضاف 13 نائبا لـ213 أفرزتهم انتخابات المرحلة الأولى المخصص لها 226 مقعدا فى 14 محافظة و222 أفرزتهم "الثانية" بـ13 محافظة.