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جامعة الإسكندرية تستقبل وفد جامعة كوالالمبور الماليزية لبحث التعاون المشترك

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جامعة الإسكندرية تستقبل وفد جامعة كوالالمبور الماليزية لبحث التعاون المشترك جامعة الإسكندرية تستقبل وفد جامعة كوالالمبور الماليزية لبحث التعاون المشترك
استقبل الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية وفد جامعة كوالالمبور الماليزية برئاسة هشام الدين عمر المدير التنفيذى لكلية الطب جامعة كوالالمبور بمقر الجامعة بالشاطبى، لمناقشة سبل تطوير أفاق التعاون فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة وفى مجال التعليم الطبى بصفة خاصة.

وفى كلمته أكد الدكتور رشدى زهران حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع جامعة كوالالمبور وتقديم برامج علمية مشتركة فى مجال الطب، ثم تطوير هذا التعاون إلى مجالات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض ليشمل القطاع الصحى بكامله.

وأشار هشام الدين عمر إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعتين ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتطور لتصبح إتفاقيه تعاون علمى وبرامج علمية مشتركة فى مجال التعليم الطبى.

حضر اللقاء الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب، بالإضافة إلى والدكتور عثمان على عميد كلية الطب جامعة كوالالمبور، وأحمد صوفى الملحق التعليمى للسفارة الماليزية بالقاهرة.

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