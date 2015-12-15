القبض على 3 سائقين لتعاطيهم مخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم ، حملة مرورية، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، دائرة مركز شرطة دمنهور بالطريق الزراعى، أسفرت عن ضبط 3 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة .

شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور ، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل مباحث المرور بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 15 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 3 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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