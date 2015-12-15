القبض على 3 سائقين لتعاطيهم مخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم ، حملة مرورية، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، دائرة مركز شرطة دمنهور بالطريق الزراعى، أسفرت عن ضبط 3 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة .إعلان - Ads إعلان - Ads
شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور ، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل مباحث المرور بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 15 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 3 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.
شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور ، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل مباحث المرور بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 15 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 3 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.
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