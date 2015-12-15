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سقوط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

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سقوط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس سقوط 24 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة أمس، من ضبط 24 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

كان اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس، قد أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 11 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 13 عنصر مسجل خطر و6 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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