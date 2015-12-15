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المرور تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 29 توك توك مخالفا أعلى محاور الجيزة

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المرور تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 29 توك توك مخالفا أعلى محاور الجيزة المرور تضبط 4 آلاف مخالفة وتحجز 29 توك توك مخالفا أعلى محاور الجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4078 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 50 مخالفات تجاوز سرعات و 1670خالفة نموذج 125، وتم رصد 44 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 29 توك توك و39 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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