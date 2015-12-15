إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق عيون موسى ـ السويس

شهد طريق عيون موسى السويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدى صباح اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 9 تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس إخطارا من إدارة مباحث تأمين الطرق بانقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق الشهيد أحمد حمدى باتجاه عيون موسى، مما تسبب فى إصابة 9 بكسور وجروح بينهم 4 حالات غير مستقرة، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى.

تم إخطار الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، وجاى تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات.

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