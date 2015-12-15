أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق عيون موسى ـ السويس

Google+ Print
إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق عيون موسى ـ السويس إصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق عيون موسى ـ السويس
شهد طريق موسى السويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدى صباح اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 9 تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس إخطارا من إدارة مباحث تأمين الطرق بانقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق الشهيد أحمد حمدى باتجاه عيون موسى، مما تسبب فى إصابة 9 بكسور وجروح بينهم 4 حالات غير مستقرة، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى.

تم إخطار الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، وجاى تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه