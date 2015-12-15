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ضبط ثلاجة لحوم بداخلها طن دواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمرج

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ضبط ثلاجة لحوم بداخلها طن دواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمرج ضبط ثلاجة لحوم بداخلها طن دواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمرج
ضبطت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، طن هياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة وفليه داخل ثلاجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى المرج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه العامة التحقيق.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص لحفظ الدواجن واللحوم والأسماك بنطاق دائرة قسم المرج، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتضر بصحة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة اليوم، ترافقهم لجان من مديرية الطب البيطرى ومفتيشى الأغذية بوزارة الصحة، بمداهمة الثلاجة المتحرى عنها، وأسفرت عن ضبط مالك الثلاجة وطن و500 كيلو سلع غذائية "هياكل دواجن وأسماك وفليه وبلطى وبرجر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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