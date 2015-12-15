القبض على صاحب مصنع ضبط بداخله 630 كليو مصنعات لحوم فاسدة بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالجيزة، القبض على صاحب مصنع عثر بداخله على كميات كبيرة من مقطعات اللحوم الفاسدة قبل طرحها فى الأسواق.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، مفادها أن مالك مصنع يعمل بدون ترخيص لتصنيع السلع الغذائية بنطاق محافظة الجيزة، يقوم بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية "سجق، مفروم لحوم"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدًا لبيعها للجمهور، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقل ضباط الإدارة، وتمكنوا من ضبط مالك المصنع و630 كيلو "سجق، دهون حيوانية، مفروم لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.