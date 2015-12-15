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ضبط صاحب مصنع بحيازته 19 ألف قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة

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ضبط صاحب مصنع بحيازته 19 ألف قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة ضبط صاحب مصنع بحيازته 19 ألف قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من إلقاء القبض على صاحب مصنع لحيازته 19 ألف قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين بالقاهرة تفيد بقيام صاحب مصنع لإنتاج الحلويات، بإنتاج سلع غذائية، مستخدما فى عملية الإنتاج خامات خالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها وتعبئتها داخل عبوات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط مسئول المصنع، وبحوزته 19600 قطعة حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

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مصر 365

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