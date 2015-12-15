حبس ضابط وأمينى شرطة لاتهامهم بتقاضى رشوة من السائقين بالتجمع الخامس

أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بحبس ضابط وثلاث أمناء شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه>بتقاضى رشوة من سائقى الميكروباص والمواطنين، مقابل عدم تحرير مخالفات مرورية لهم.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار وليد السعيد رئيس النيابة، أن معلومات وردت لمباحث المرور، تفيد قيام ضابط شرطة واثنين أمناء شرطة بابتزاز سائقى الميكروباص بالتجمع الخامس، من أجل تقاضى رشوة مالية، مقابل عدم تحريرهم مخالفات مرورية ضدهم.

وأضافت التحقيقات، إن المتهمين أقاموا كمين أمنى أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، واستوقفوا قائدى السيارات، وحررا مخالفات وهمية لهم بهدف مساومتهم مالياً، وأن شرطة المرور تمكنت من الإيقاع بالمتهمين، بعدما تم تصويرهم صوت وصورة، أثناء تقاضيهم الرشاوى المالية، واحيلوا للنيابة التى اصدرت قرارها السابق.