بعد ترشحه لجائزة الأفضل في القارة - جريشة يكشف لـ في الجول.. الهدف الأسمى ونهائي الأبطال ' المثالي '

هو أحد مصريين فقط دخلا قائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي لعام 2015. أدار باقتدار نهائي صعب وسط حضور جماهيري طاغ في قلب الجزائر.

رشح الاتحاد الإفريقي الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لجائزة الأفضل في القارة العام الحالي إلى جانب 4 أخرين هم أليوم الكاميروني وبكاري جاساما الجامبي وإريك كاستاني الجابوني وجاني سيكازوي الزامبي.

ودخل لاعب الزمالك محمود كهربا قائمة المرشحين لجائزة أفضل موهبة صاعدة في القارة السمراء.

وأدار جريشة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونجولي الذي حسمه الأخير في قلب بلاد الخضر بهدفين لهدف وكان نجم المباراة دون منازع باحتسابه ركلتي جزاء للضيوف.

صاحب الـ39 عاما يكشف لـFilGoal.com كواليس نهائي الجزائر "المثالي". يبوح برأيه في التحكيم المصري ويتحدث عن هدفه الأسمى في مسيرته الدولية.

يقول جريشة بعد دقائق قليلة من إعلان ترشحه لجائزة أفضل حكم في إفريقيا:"سعيد بدخولي القائمة فأنا أقوم بما علي وأسعى دائما للوصول لأفضل مستوى ممكن. جميع المرشحين مميزين وأثبتوا أنفسهم بقوة وأداروا مباريات كبرى باقتدار".

"هدفي الأسمى هو التحكيم في كأس العالم 2018 هذا ما أسعى للوصول إليه والمشاركة في المحافل الدولية المختلفة يؤهلك لهذا الحدث مثل مونديال الناشئين والشباب".

وعن رأيه في الحكام المصريين أوضح "في مصر نسلط الضوء بشكل كبير على أخطاء الحكام وهو أمر موجود في مختلف دول العالم لكنني أرى أن التحكيم المصري بخير".

"لدينا حكاما دوليين ممتازين ظهروا بشكل رائع على صعيد المنافسات الإفريقية مثل إبراهيم نور الدين ومحمد البنا ومحمود عاشور ومحمد الحنفي ومحمد معروف وغيرهم".

"جميعنا نريد تشريف التحكيم المصري وأن يكون هناك تواصل للأجيال فأنا أطمح لـ2018 ومن بعدي سيكون هدفه الوجود في كأس العالم 2022 وهكذا".

"أتمنى أن يكون التحكيم المصري معوض لغياب المنتخبات الوطنية المختلفة عن البطولات وأتمنى أن يجاور المنتخب الأول في كأس العالم المقبلة".

وعن نصيحته للحكام الصغار قال:"عندما كنا في معسكر شرم الشيخ أبلغتهم بأن المهنة باتت صعبة وشاقة وتحتاج إلى بذل الكثير من المجهود والتضحية والصبر".

وعن الجمهور أضاف "أنا عن نفسي أحب تواجد الجمهور في المدرجات أثناء إدارتي للمباراة لكن غيابه يفيد دون شك الحكام الصغار لأنه يبعد الضغط عنهم بقدر كبير في وقت يحتاجون فيه كثيرا لاكتساب الثفة".

وعن نهائي الأبطال أفصح "لم يعترض أحد على احتسابي لركلتي جزاء لمازيمبي في أرض الجزائر بل صب الجمهور غضبه على لاعبي فريقه".

"خرجنا من الملعب دون حراسة أو تأمين ولم تكن هناك أدنى مشكلة. كنا في أمان تام في الجزائر ونلنا الإشادة بالتحكيم المصري ولم نتعرض لأية مضايقات".

ويعتبر جريشة حكما تابعا للفيفا منذ عام 2008 وأدار عدة مباريات في آخر ثلاث بطولات لكأس لأمم إفريقيا.

وكانت آخر مباراة دولية أدارها بين النيجر والكاميرون الشهر الماضي وانتهت في أرض الأولى بالتعادل السلبي في تصفيات كأس العالم 2018.

ومن أهم اللقاءات التي قادها جريشة مواجهة المغرب وكوت ديفوار في تصفيات مونديال 2014 والتي انتهت بالتعادل 2-2.