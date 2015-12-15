أبو العلا لـ في الجول: شرط وحيد يبقي الزمالك على القمة.. باكيتا جيد وكهربا أمامه الكثير

يتحدث أحد نجوم الزمالك المتوجين بآخر لقب للفريق في دوري أبطال إفريقيا عن رأيه في الفريق الحالي وتوقعاته للمستقبل.

كيف يرى محمد أبو العلا تعاقد الزمالك مع ماركوس باكيتا؟ وماذا عن النجوم الصاعدين مثل محمود كهربا ورمضان صبحي؟

يجيب نجم الإنتاج الحربي وإنبي ووادي دجلة السابق لـFilGoal.com.

يقول صاحب الـ35 عاما:"الزمالك يسير بشكل جيد تحت قيادة مرتضى منصور فلديه مجموعة ممتازة من اللاعبين الذين تعاقد معهم في الفترة الأخيرة".

"الفريق يستطيع الاستمرار على القمة بشرك أن يحافظ على الاستقرار الداخلي".

وعن البرازيلي باكيتا قال:"لديه سيرة ذاتية جيدة وعمله في المنطقة العربية من قبل يعتبر ميزة هامة للغاية حتى يكون قريبا من ثقافتنا ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين".

"نجاح أي مدرب في الزمالك لا يعتمد فقط على النواحي الفنية وإنما يحتاج للتكيف مع الأجواء المحيطة وحسن التعامل مع اللاعبين والإدارة".

وعن اللاعبين الصاعدين أفصح "كهربا ورمضان لم يصبحا نجمين بعد. العطاء المستمر لأربع أو خمس سنوات متصلة مع النادي والمنتخب سيجعلهم كذلك".

"الظهور في مباراة بشكل طيب أو حتى موسم بأكمله ليس كافيا لأن يصبح اللاعب نجما كبيرا. كهربا ورمضان لم يحققا أي شيء بعد سواء مع النادي أو المنتخب".

وأتم "لم يتعرضا لاختبار حقيقي حتى اللحظة يظهر جودتهما وقيمتهما بشكل كامل".