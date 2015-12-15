لحواء.. 5 علامات اعرفى بيها إنك حامل من أول أسبوع

عند حدوث الحمل للمرة الأولى قد تجد بعض النساء صعوبة فى التعرف على الحمل، وعلاماته وأعراضه.

ووفقًا للموقع الإلكترونى lavishtrend الهندى، فإن الكثير من النساء لا يعلمن بحملهن فى المرة الأولى، نتيجة لعدم معرفتهن بعلامات حدوث الحمل، لكن هناك خمس علامات يمكن من خلالها معرفة حدوث الحمل فى الأسبوع الأول.

وأولى هذه العلامات انقطاع الطمث، والتى تعد واحدة من أكثر العلامات الأولى دليل على الحمل.

وحسب التقرير فإن العلامة الثانية للحمل هى أن معظم النساء يتعرضن لنزول بعض قطرات الدم القاتم بعد أسبوع أو أسبوعين من الحمل، وهذا علامة على تخصيب البويضة فى الرحم، حيث تخرج هذه القطرات من بطانة الرحم، أما بالنسبة للعلامة الثالثة فهى كبر حجم الثدى وقتامه لون الحلمة.

وحسبما جاء فى التقرير فإن العلامة الرابعة التى تدل على حدوث الحمل هى الشعور بالغثيان فى الصباح، فبمجرد الاستيقاظ فى الصباح يبدأ الشعور بالدوار والتقيؤ، وبالنسبة للعلامة الخامسة فهى الشعور بالقلق والتعب، فإذا كنت تمر بالكثير من التعب، فمن الأفضل الذهاب لعمل فحوصات الحمل، وقد يكون هناك أخبار جيدة فى طريقك.