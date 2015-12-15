الاتحاد الروسي: من الأفضل لشيريشيف أن يترك ريال مدريد

(إفي): أوصى المهاجم التاريخي لسبارتك موسكو ونائب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، نيكيتا سيمونيان، مواطنه دنيس تشيريشيف لاعب ريال مدريد الإسباني بالانتقال إلى فريق العاصمة الروسية.

وقال سيمونيان في تصريحات لوسائل إعلام محلية:"يجب علي دنيس أن يلعب بصورة مستمرة، وأن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، خاصة قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية".

وأقر "في ريال مدريد من الصعب حجز مقعد" في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأكد "أنصحه بالانتقال إلى فريق روسي. سبارتك موسكو على سبيل المثال. بصفتي مشجع لسبارتك، أود أن أراه يدافع عن ألوان قميص الفريق. ولكنه خيار تشيريشيف".

وأثار اللاعب، الذي لا يعتمد عليه المدير الفني للفريق الملكي رافاييل بينيتث بصورة كبيرة، ضجة كبيرة بعد أن شارك في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام قادش رغم إيقافه مباراة لتراكم البطاقات من الموسم الماضي عندما كان محترفا في صفوف فياريال.

وأقر مدرب فياريال، مارسيلينو باهتمامه باستعادة اللاعب الروسي، الذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية الاستعانة بخدماته بينها ليفربول، وفقا لوسائل الإعلام المتخصصة.

وقبل شهر، أكد اللاعب، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أنه غير نادم على قراره بالانتقال إلى ريال مدريد، نافيا وجود أي نزاع مع بينيتث.

وأكد المدير الفني للمنتخب الروسي ليونيد سلوتسكي في عدة مناسبات أنه يعتمد على لاعب ريال مدريد في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وقال "دائماما نستدعي دنيس. أولا لأنه اللاعب الوحيد المحترف في أحد الفرق الكبرى. لا ينبغي علينا تحت أي منطلق إغلاق باب المنتخب أمام اللاعبين الذين يحترفون في الدوريات الأوروبية الأكبر".

وأقر اللاعب في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقده مع الريال يبلغ 200 مليون يورو.