مشجعة لميسي: لكي تسعد الأرجنتين.. اترك لقب المونديال لريفر بلات

(إفي): أعرب ليونيل ميسي عن سعادته بحفاوة استقبال فريقه الإسباني برشلونة في اليابان لترد مشجعة عليه عبر فيسبوك مطالبة إياه بترك لقب مونديال الأندية لريفر بلات.

وكتب نجم التانجو المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة هذا العام، عبر حسابه على موقع (فيسبوك) الاجتماعي "استقبال جميل في اليابان، أشكر المشجعين على دعمهم لنا منذ اللحظة الأولى".

ويستعد برشلونة بطل أوروبا لخوض مباراة الدور نصف النهائي للبطولة يوم الخميس المقبل أمام جوانجزو الصيني بطل آسيا، الذي أطاح بكلوب أمريكا المكسيكي بطل الكونكاكاف بهدفين لواحد.

وحال تأهل الفريق الكتالوني إلى النهائي سيواجه الفائز من لقاء ريفر بليت الأرجنتيني بطل الكونميبول (أمريكا الجنوبية)، وفريق هيروشيما سانفريس بطل اليابان والذي أطاح في ربع النهائي بمازيمبي بطل قارة أفريقيا بثلاثية نظيفة.

وكتبت إحدى المعجبات بـ"البرغوث"، وتدعى كارينا كينتيروس، تعليقا على حسابه بـ(فيسبوك) قائلة "ليو لقد فزت بكل شيء، اترك ريفر يفوز باللقب وبهذا كل الأرجنتين ستكون سعيدة"، حيث سيعد ريفر وقتها أول نادي أرجنتيني يحرز اللقب العالمي.

ويبحث برشلونة عن ثالث ألقابه في مونديال الأندية بعد عامي 2009 و2011 لينفرد بلقب النادي الأكثر تتويجا به ويفك الارتباط مع كورينثيانز البرازيلي، وأيضا ليخلف غريمه الملكي ريال مدريد حامل اللقب.