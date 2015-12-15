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الحرامى المنحوس..سقط جثة من الدور الثالث أثناء هروبه عقب سرقته شقة بالسلام

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الحرامى المنحوس..سقط جثة من الدور الثالث أثناء هروبه عقب سرقته شقة بالسلام الحرامى المنحوس..سقط جثة من الدور الثالث أثناء هروبه عقب سرقته شقة بالسلام
لقى لص مصرعه سقط من الطابق الثالث جثة هامدة عقب سرقته شقة بمدينة السلام، حرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة السلام بتشريح جثته وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام بلاغا بالعثور على جثة شخص وبجواره حقيبة بها أموال أسفل عقار، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن المتهم توفى نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى عقب سقوطه .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفى لص تسلق مواسير عقار بالسلام ودخل شقة خالية لسرقتها من باب المطبخ، وعندما انتهى من الاستيلاء على ما بداخل الشقة توجه إلى شرفة الشقة وأثناء هروبه اشتبكت ملابسه بمواسير "المنور" وعندما حاول الهرب سقط جثة هامدة ولقى مصرعه.
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