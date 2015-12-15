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محافظة القاهرة: 10 آلاف عامل يشاركون بمشروعي الأسمرات 1 و2 بالمقطم

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محافظة القاهرة: 10 آلاف عامل يشاركون بمشروعي الأسمرات 1 و2 بالمقطم محافظة القاهرة: 10 آلاف عامل يشاركون بمشروعي الأسمرات 1 و2 بالمقطم

مصطفى السعيد محافظ القاهرة – أرشيفية

صرح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء السيد نصر، بأن 10 آلاف عامل يشاركون في مشروعي الأسمرات 1 – 2 بحي المقطم، والمخصصان لنقل سكان المناطق العشوائية والتي تمثل خطورة على حياتهم بمناطق منشأة ناصر والدويقة، ويضمان إنشاء حوالى 12 ألف وحدة سكنية.

وأضاف نصر، أن محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد تفقد المشروع أمس للوقوف على نسبة التنفيذ والتي وصلت 92% في الأسمرات (1) والمقرر افتتاحه نهاية الشهر الجاري، ووصلت في الأسمرات (2) 75 %”.
> وأكد نائب المحافظ أن المشروع يشمل على أسواق وخدمات وملاعب مفتوحة وحدائق ومجمع صحي ومدارس يشرف على تنفيذها مديرية الإسكان بالمحافظة وتستوعب جميع المواطنين الذين تشكل منازلهم خطورة داهمة على حياتهم وجميعها بتمويل من صندوق تحيا وهى هدية الرئيس عبد الفتاح للشعب المصري.
> مشروع (الأسمرات 1) هو أحد أهم وأكبر مشاريع الإسكان الضخمة متكاملة الخدمات، التي تنفذها محافظة القاهرة لنقل سكان المناطق العشوائية، وجاري استكمال التشطيبات النهائية لتوصيل كافة شبكات المرافق بالموقع بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموقع المميز للمشروع، الذي يأتي بشكل متوسط بين عدة محاور وطرق رئيسية مثل الطريق الدائري ومحور الشهيد.

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