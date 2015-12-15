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السيطرة على حريق بمنزلين سببه ماس كهربائي في سوهاج

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السيطرة على حريق بمنزلين سببه ماس كهربائي في سوهاج السيطرة على حريق بمنزلين سببه ماس كهربائي في سوهاج

السيطرة على حريق – أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق نشب بمنزلين متجاورين، بسبب مصدر حراري حريق بناحية السقرية – دائرة مركز المنشاة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بناحية السقرية – دائرة المركز.

انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل المدعو عدوي حمودة عدوي 78 سنة بالمعاش – ويقيم بذات الناحية وامتد بفعل الرياح لمنزل مجاور ملك المدعو يوسف النجدي إبراهيم 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية.

لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وبـسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ” مصدر حراري ” ونفيا الشبهة الجنائية.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـة، وأُخطـرت الإدارة البيطرية بالمنشاه للانتقال والمعاينة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15057 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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