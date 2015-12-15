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اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لإجراء جولة الإعادة بـ4دوائر فى 3محافظات

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اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لإجراء جولة الإعادة بـ4دوائر فى 3محافظات اللجان الانتخابية تفتح أبوابها لإجراء جولة الإعادة بـ4دوائر فى 3محافظات
تفتح اللجان الانتخابية اليوم الثلاثاء، أبوابها فى ثلاث محافظات، هى: دائرة الرمل بالإسكندرية ومركز وبندر دمنهور بالبحيرة وبنى سويف، ودائرتا بندر ومركز بنى سويف وبندر ومركز الواسطى، وذلك لإجراء جولة الإعادة فى تلك دوائر والتى تنتهى غدا الأربعاء.

وتسلمت قوات الجيش والشرطة اللجان الانتخابية لتأمين اللجان، كما أنهت مديريات الأمن إجراءات تأمين مقار إقامة القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية فى المحافظات الثلاث.
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