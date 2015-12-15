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خالد يوسف ضيف خالد صلاح فى "آخر النهار" الليلة

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خالد يوسف ضيف خالد صلاح فى "آخر النهار" الليلة خالد يوسف ضيف خالد صلاح فى "آخر النهار" الليلة
يستضيف الإعلامى خالد صلاح فى برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار الليلة، المخرج السينمائى ونائب البرلمان خالد يوسف، حيث يتحدث عن المشهد السياسى والوضع المستقبلى فى البلاد بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.

كما يستعرض خالد يوسف خلال الحلقة خريطة التحالفات والائتلافات الجديدة تحت قبة البرلمان، ودعوات البعض لتعديل الدستور وبيان المتوقع أمام مجلس النواب، وحدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما تتناول الحلقة أيضا ردًا على عدد من حملات التشهير، التى تعرض لها النائب البرلمانى خلال الفترة الماضية.


>- "السينمائيين"و"جبهة الإبداع"تتضامنان مع خالد يوسف:رمز فنى ساهم بـ25 يناير
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مصر 365

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