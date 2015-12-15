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محمد شبانة يعلن عقد مصالحة شاملة بين الإعلام ورئيس الزمالك الأربعاء المقبل

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محمد شبانة يعلن عقد مصالحة شاملة بين الإعلام ورئيس الزمالك الأربعاء المقبل محمد شبانة يعلن عقد مصالحة شاملة بين الإعلام ورئيس الزمالك الأربعاء المقبل
أعلن محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضين وأمين الصندوق بنقابة الصحفيين، عن انتهاء أزمة عضويات الصحفيين بنادى الزمالك، مضيفا أن رئيس الزمالك استوعب الأمر ورفع كل الكشوفات عن الأبواب.

وأضاف شبانة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك جاء عقب جلسة ودية مساء أمس ، حضرها رئيس نادى الزمالك والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أنه لن يقترب أحد من عضويات الصحفيين، وأنه تم رفع بند شطب عضوية الصحفيين من جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر عقدها يناير القادم.

وأكد شبانة، أنه سيتم عقد جلسة مصالحة شاملة بين رئيس نادى الزمالك والإعلام بصفة عامة، بحضور المهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، عصر الأربعاء القادم بمكتب وزير الشباب والرياضة.

وشدد شبانة، أن نقابة الصحفيين لا يمكن تنفصل عن الإعلام وأنهم فى هذه الأزمة متضامنين مع غرفة صناعة الإعلام، مؤكدا أن المصالحة ستكون شاملة وأن رئيس الزمالك مد يد العون ونحن أيضا.

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