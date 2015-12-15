القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش وبندقية آلية بكوم أمبو

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش وبندقية آلية.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بضبط المتهم "راشد. م " - 25 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز كوم أمبو -وبحيازته طربتين من جوهر الحشيش المخدر وسلاح آلى، تحرر المحضر رقم 5639 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015م، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

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