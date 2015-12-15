كثافات مرورية أعلى محاور وشوارع القاهرة والجيزة بسبب الشبورة

شهدت بعض محاور وشوارع محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية بسبب الشبورة المائية التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات فى ظل تواجد الخدمات المرورية لتسيير حركة المرور بكل الطرق.

شهد كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر أمام القادم من مناطق المهندسين وفى طريقه إلى ميدان التحرير تباطؤا فى حركة السيارات، وظهرت كثافات مرورية من ميدان عبد المنعم رياض وفى طريقه إلى مدينة نصر والعكس ظهرت سيولة مرورية للمتجه من مدينة نصر إلى التحرير.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المطار للقادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر للمتجه إلى شارعى عباس العقاد والمطار وظهر انسياب فى حركة المركبات فى الاتجاه الآخر.

كما ظهر انسياب محدود فى حركة المركبات أعلى المحور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر للمتجه إلى الدائرى، وظهر بطء شديد فى حركة السيارات للمتجه إلى ميدان لبنان وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى من ميدان لبنان إلى الدائرى والشيخ زايد انسياب محدود.

وانتظمت حركة المرور بشارع صلاح سالم أمام السيارات المتجهة إلى طريق المطار والعكس من المطار إلى كوبرى أكتوبر القلعة والمعادى وبطريق إسكندرية الصحراوى للمتجه من ميدان الرماية إلى حازم حسن والمحور والبوابات فظهر انسياب فى حركة المرور أما العكس من البوابات إلى المحور وحازم حسن اتجاه ميدان الرماية ظهرت بعض الكثافات المرورية التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات.

و شهد كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد انتظاما فى حركة السيارات، وكذلك الأمر من وسط البلد إلى الدائرى ومن الدائرى إلى المعادى وفى الاتجاه العكسى ظهرت كثافات مرورية وكذك للمتجه من المعادى إلى حلوان.

واصطفت السيارات أعلى الطريق الدائرى للمتجه من طريق المنيب للمتجه إلى الأوتوستراد ومن طريق إسكندرية الزراعى للمتجه إلى نفق السلام ومن وصلة المريوطية للصحراوى ظهر زحام مرورى ومن وصلة المريوطية للمنيب بطء فى حركة المركبات.

أما عن كوبرى 15 مايو فظهرت كثافات مرورية للمتجه من مناطق المهندسين فى الاتجاه إلى وسط البلد وكذلك العكس وبطريق السويس الصحراوى للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة والعكس وبطريق جسر السويس انتظمت حركة المركبات.