القبض على سائق لتعديه جنسيًا على طفل 6 سنوات داخل سيارة فى الخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من إلقاء القبض على سائق بالخانكة، عقب قيامه بالتعدى جنسيا على طفل 6 سنوات داخل سيارته.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم الخصوص بالواقعة، وتبين من الفحص ورود بلاغ من " مروه. م .ب " 30 سنه ربة منزل، ومقيمه – دائرة القسم، بقيام "عبده. ر .ع" 23 سنه سائق ومقيم – دائرة مركز الخانكة، باستدراج نجلها "محمد. أ. " 6 سنوات، والتعدى عليه جنسياً داخل سيارة، وذلك خلال توجهه لزيارة جدته بمسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمه، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم الخصوص تاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة.