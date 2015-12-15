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فدوى البرغوثى لـ"اليوم السابع": مروان سيتخذ قراره بشأن الترشح للرئاسة

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فدوى البرغوثى لـ"اليوم السابع": مروان سيتخذ قراره بشأن الترشح للرئاسة فدوى البرغوثى لـ"اليوم السابع": مروان سيتخذ قراره بشأن الترشح للرئاسة
شددت المحامية فدوى البرغوثى زوجة القيادى الفلسطينى الأسير مروان البرغوثى، على أهمية تحديد موعد نهائى للانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفتها ضرورة وطنية، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى بحاجة إلى قيادة جديدة تعبر عن نبض الأجيال الشابة، ولأن القيادة أصبحت تفتقد للحيوية والإبداع وزمام المبادرة.

وأوضحت فدوى البرغوثى فى حوار خاص مع اليوم السابع أن مروان البرغوثى سيتخذ قراره الخاص بإمكانية ترشحه لرئاسة فلسطين وذلك بعد تحديد موعد نهائى للانتخابات مشيرا إلى أنه سيكون حاضراً وبقوة لاستعادة الروح للحركة الوطنية الفلسطينية وتصحيح مسارها الوطنى.

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