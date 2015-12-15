اتحاد الكرة: الحكام فضحونا أمام العالم.. وعلى الفرق دفع مستحقاتهم وإلا

أعرب عامر حسين مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن استيائه الشديد من الأزمة التي أثارها حكام الدوري الممتاز مع بداية الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

وتأجل انطلاق مباراتي الاتحاد مع طلائع الجيش، والإنتاج الحربي مع الداخلية بسبب إصرار الحكام على صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال عامر حسين:"ما فعله الحكام أمر غير مقبول بالمرة، كان من الممكن أن يذهبوا مبكرًا، ويبلغونا بقرارهم، لكي يتم منحنا فرصة لحل هذه المشكلة دون أن يعلمها أحد".

وأضاف عبر قناة النهار رياضة "من غير المقبول أن تتعطل المباراة 25 دقيقة، ونفضح أنفسنا أمام العالم كله، لأن تأجيل مباراة يساوي تأجيل جولة بأكملها".

وواصل: "الشكل العام كان سيئًا للغاية، فهذه المشكلة تراكمت كثيرًا لعدة سنوات".

واختتم عامر حسين: "أتمنى أن يرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية اليوم الثلاثاء، لإلزامها بدفع مستحقات الحكام، وإلا سيعتبر الفريق صاحب الأرض مهزومًا".