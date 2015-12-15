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الشرطة البرازيلية تفكك عصابة تزييف وثائق الجنسية للاجئين السوريين

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الشرطة البرازيلية تفكك عصابة تزييف وثائق الجنسية للاجئين السوريين الشرطة البرازيلية تفكك عصابة تزييف وثائق الجنسية للاجئين السوريين

ذكر تلفزيون البرازيل،الثلاثاء، أن شرطة ريو دى جانيرو استطاعت تفكيك عصابة كانت تزيف وثائق الجنسية لعشرات اللاجئين السوريين.

وأوضح تلفزيون (جلوبو)- فى تقرير بثه- أن أمر العصابة أثار مخاوف أمنية عقب هجمات فى الولايات المتحدة وأوروبا وقبل دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دى جانيرو فى أغسطس المقبل.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم عن التلفزيون البرازيلى قوله أن "الشرطة حددت 72 سوريا فى هذا المخطط، الذى رتب تزييف وثائق ميلاد برازيلية للمهاجرين السوريين".

وأوضح أن تلك الوثائق استخدمت للحصول على وثائق برازيلية منها جوازات سفر وبطاقات هوية، مضيفا أن "بعض حاملى جوازات السفر سافروا بالفعل إلى الولايات المتحدة وأوروبا عبر هذه الوثائق"، مشيرا إلى أن بعضا من اللاجئين السوريين هم أعضاء سابقون فى الجيش السورى.
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