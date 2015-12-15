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اليوم| إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة بأحكام قضائية في إسكندرية وبني سويف

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اليوم| إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة بأحكام قضائية في إسكندرية وبني سويف اليوم| إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة بأحكام قضائية في إسكندرية وبني سويف

انتخابات – أرشيفية

يصوت الناخبون بالداخل، في  جولة الإعادة بالدوائر الأربع التي توقفت الانتخابات بها بعد أحكام قضائية، ويستمر التصويت اليوم وغد الأربعاء، وينتهي تصويت المصريين بالخارج المسجلين بذات الدوائر مساء اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة.

ويتنافس في الدوائر الأربع 26مرشحًا يختار منهم الناخبون13 ائبًا.

وتتوزع الدوائر كالآتي: في محافظة بنى سويف دائرتان،الأولى بندر بنى سويف،حيث يخوض ٦ مرشحين جولة الإعادة بعد حصولهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، وهم عبدالرحمن عبد الجواد البرعي، وشقيقه عاطف عبدالجواد البرعي ومحمود عزت أبو عزوز، وجمال القليوبي، وأبو الخير عبدالسميع، وثروت الداعوري.

وبالدائرة الثانية بالمحافظة ذاتها تجرى جولة الإعادة ٤ مرشحين لاختيار اثنين.

ودائرة الرمل في الإسكندرية بين ٦٧ مرشحًا،وحصد مرشح حزب مستقبل وطن أعلى نسبة تصويت بالدائرة، ويخوض جولة الإعادة ٨ مرشحين.

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