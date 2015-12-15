السكك الحديدية: تفعيل قانون نظام السفر بالقطارات لمواجهة التهرب من ثمن التذكرة

قررت هيئة السكك الحديدية تفعيل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، تنفيذًا للحملة الصارمة التى يقودها الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، لإعادة الانضباط للسكة الحديد وإجبار الركاب على سداد قيمة التذكرة من خلال شبابيك التذاكر بعد أن تلاحظ زيادة نسبة التهرب من دفع ثمن التذكرة وإهدار إيرادات السكك الحديدية.

وقال المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكك الحديدية في تصريح له، اليوم الثلاثاء، “إن الهيئة أقامت 30 كشك بيع تذاكر في المحطات الرئيسية ووضعت بوابات على مداخل الأرصفة لمنع دخول أى راكب إلا بعد سداد قيمة التذكرة ، مع الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة وتقديمها لموظف السكة الحديد المختص تنفيذا للقانون رقم 277 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية”.

وأكد رئيس الهيئة أنه تمت زيادة عدد المحصلين على بوابات الدخول والخروج وعلى الأرصفة لتحصيل قيمة التذكرة والتأكد من حصول الراكب على التذكرة قبل ركوب القطار، وتحصيل الغرامة المقررة من الراكب بدون تذكرة ، لافتا إلى أن السكة الحديد قامت بإنشاء مكاتب جديدة لخدمة العملاء بالمحطات لخدمة جمهور المسافرين.

ا ش ا